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Общество     18.10.2019 08:13

Теплая погода и кратковременные дожди ожидаются в Москве 18 октября

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Теги:  погода 

18 октября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода, переменная облачность и небольшие дожди ожидаются в Москве в пятницу, 18 октября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +13…+15°, по области +11…+16°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 750 миллиметров ртутного столба.


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Теги: 
погода 

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