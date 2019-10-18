18 октября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода, переменная облачность и небольшие дожди ожидаются в Москве в пятницу, 18 октября, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +13…+15°, по области +11…+16°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 750 миллиметров ртутного столба.
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