18 октября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода, переменная облачность и небольшие дожди ожидаются в Москве в пятницу, 18 октября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +13…+15°, по области +11…+16°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 750 миллиметров ртутного столба.