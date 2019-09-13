13 сентября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода, переменная облачность и небольшие дожди ожидаются в Москве в пятницу, 13 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +21…+23°, в Подмосковье +19…+24°. Атмосферное давление понизится и составит 747 миллиметров ртутного столба.