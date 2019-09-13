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Общество     13.09.2019 08:09

Теплая погода и небольшие дожди ожидаются в Москве 13 сентября

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Теги:  погода 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода, переменная облачность и небольшие дожди ожидаются в Москве в пятницу, 13 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +21…+23°, в Подмосковье +19…+24°. Атмосферное давление понизится и составит 747 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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