Другие материалы
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Общество
11.10.2019, 08:12
Теплая погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 11 октября
11 октября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода, переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Москве в пятницу, 11 октября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воздуха...
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Общество
10.10.2019, 14:58
Теплая погода ожидается в Москве в выходные 12 и 13 октября
10 октября. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные 12 и 13 октября в Москве ожидается теплая погода, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. По пр...
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Общество
10.10.2019, 11:16
В «Активном гражданине» началось голосование по новому стандарту городских поликлиник
10 октября. Mossovetinfo.ru – На сайте проекта «Активный гражданин» стартовало голосование по «Новому московскому стандарту поликлиник» Новый стандарт подразумевает ремонт и реконструкцию 135...