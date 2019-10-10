11 октября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода, переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Москве в пятницу, 11 октября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +10…+12°, по области +7…+12°. Атмосферное давление вырастет и составит 745 миллиметров ртутного столба.