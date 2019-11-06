6 ноября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода и проливные дожди ожидаются в Москве в среду, 6 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве составит +10…+12°, по области +8…+13°. Атмосферное давление понизиться и составит 733 миллиметра ртутного столба.