21 октября. Mossovetinfo.ru – Аномально теплая погода сохранится в Москве на протяжении всей предстоящей недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.



По словам Вильфанда, антициклон пришедший в Россию с юга, Ближнего и Среднего Востока, принес в Москву аномально теплую погоду, температура воздуха в столице на 7-9 градусов выше климатической нормы.



В понедельник воздух в Москве прогреется до +17 градусов, во вторник немного похолодает, температура снизится, однако до конца недели по-прежнему останется аномально высокой, в дневное время воздух будет прогреваться до +11.. +15 градусов, что также выше средних значений.