23 октября. Mossovetinfo.ru – В субботу и воскресенье, 24 и 25 октября в Москве ожидается теплая погода, характерная больше для сентября, сообщает центр погоды «Фобос».



В субботу в Москве ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха в дневное время поднимется до +10..12°.



В воскресенье в Москве будет пасмурно, ожидаются дожди, однако температура воздуха по-прежнему останется выше нормы, столбики термометров покажут +9..11°.



В начале следующей недели характер погоды не изменится, температура по-прежнему будет оставаться выше нормы.