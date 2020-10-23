23 октября. Mossovetinfo.ru – В субботу и воскресенье, 24 и 25 октября в Москве ожидается теплая погода, характерная больше для сентября, сообщает центр погоды «Фобос».
В субботу в Москве ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха в дневное время поднимется до +10..12°.
В воскресенье в Москве будет пасмурно, ожидаются дожди, однако температура воздуха по-прежнему останется выше нормы, столбики термометров покажут +9..11°.
В начале следующей недели характер погоды не изменится, температура по-прежнему будет оставаться выше нормы.
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