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Общество     23.10.2020 16:04

Теплая погода ожидается в Москве в выходные

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Теги:  погода  прогноз погоды 

23 октября. Mossovetinfo.ru – В субботу и воскресенье, 24 и 25 октября в Москве ожидается теплая погода, характерная больше для сентября, сообщает центр погоды «Фобос».

В субботу в Москве ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха в дневное время поднимется до +10..12°.

В воскресенье в Москве будет пасмурно, ожидаются дожди, однако температура воздуха по-прежнему останется выше нормы, столбики термометров покажут +9..11°.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, температура по-прежнему будет оставаться выше нормы.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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