10 октября. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные 12 и 13 октября в Москве ожидается теплая погода, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.



По прогнозам синоптиков, в субботу, 12 октября температура воздуха в Москве поднимется до +10... +12 градусов, однако будет ветрено и дождливо. В воскресенье, 13 октября облачность сохранится, однако количество осадков уменьшится, ожидается лишь небольшой дождь. Воздух прогреется до 11-13 градусов тепла.



Вильфанд отметил, что подобная погода более характерна для стыка второй и третьей декады сентября.