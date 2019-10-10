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Общество     10.10.2019 14:58

Теплая погода ожидается в Москве в выходные 12 и 13 октября

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Теги:  Гидрометцентр  погода  прогноз  выходные 

10 октября. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные 12 и 13 октября в Москве ожидается теплая погода, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 12 октября температура воздуха в Москве поднимется до +10... +12 градусов, однако будет ветрено и дождливо. В воскресенье, 13 октября облачность сохранится, однако количество осадков уменьшится, ожидается лишь небольшой дождь. Воздух прогреется до 11-13 градусов тепла.

Вильфанд отметил, что подобная погода более характерна для стыка второй и третьей декады сентября.


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Теги: 
Гидрометцентр  погода  прогноз  выходные 

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