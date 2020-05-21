21 мая. Mossovetinfo.ru – До конца текущей недели теплая погода в Москве не вернется, сообщает «Российская газета» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По прогнозам синоптиков, до конца недели на всей европейской части страны сохранится аномально холодная погода, с температурой воздуха на 6 градусов ниже климатической нормы.
Даже в понедельник, 25 апреля, когда циклон, принесший холода, уйдет, температура воздуха будет оставаться ниже нормы. Потепление ожидается только со вторника, 26 мая. В последние дни месяца температура воздуха в Москве будет подниматься выше 20 градусов, ожидается сухая и солнечная погода.
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