Другие материалы
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Общество
25.09.2018, 16:10
Теплая погода вернется в Москву в середине октября
25 сентября. Mossovetinfo.ru – В середине октября в Москву вернется «бабье лето», сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. По прогнозам синоптиков, в...
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Общество
25.09.2018, 08:11
Какая погода будет в Москве 25 сентября
25 сентября. Mossovetinfo.ru – Вторник, 25 сентября может стать самым холодным днем месяца, сообщает центр погоды «Фобос». Североатлантический циклон принес в Москву арктический воздух, дожди...
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Общество
24.09.2018, 12:03
Ночь на 24 сентября стала самой холодной в Москве с начала сентября
24 сентября. Mossovetinfo.ru – Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала сентября, сообщает ТАСС, со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову. По показаниям...