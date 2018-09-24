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Общество     25.09.2018 16:10

Теплая погода вернется в Москву в середине октября

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Теги:  погода  бабье лето 

25 сентября. Mossovetinfo.ru – В середине октября в Москву вернется «бабье лето», сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По прогнозам синоптиков, в середине октября в Москве установится солнечная сухая погода, температура воздуха в дневное время будет достигать 15 градусов тепла.

С начала текущей недели в Москве наблюдается резкое похолодание. После аномально теплой погоды, стоявшей в Москве в первой половине сентября, температура воздуха в столице упала практически на 15 градусов. В ближайшие дни в дневное время температура воздуха в Москве ожидается на уровне 10-12 градусов тепла, в ночное время они будет снижаться до +5 градусов, возможны даже заморозки.


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Карта места

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Теги: 
погода  бабье лето 

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