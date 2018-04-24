24 апреля. Mossovetinfo.ru – Днем во вторник, 24 апреля, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Максимальная температура воздуха в столице составит +11…+13°, по области +9…+14°.



Атмосферное давление немного понизится и составит 743 миллиметра ртутного столба.