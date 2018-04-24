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Общество     24.04.2018 08:16

Тепло и без осадков будет в Москве 24 апреля

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Теги:  погода 

24 апреля. Mossovetinfo.ru – Днем во вторник, 24 апреля, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Максимальная температура воздуха в столице составит +11…+13°, по области +9…+14°.

Атмосферное давление немного понизится и составит 743 миллиметра ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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