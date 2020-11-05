5 ноября. Mossovetinfo.ru – В 30-40% случаев тест на коронавирус может давать ложноотрицательный результат, заявил в ходе открытого консилиума главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.



По словам Авдеева, ошибки при тестировании не связаны с качеством самих тестов, основная проблема - в некачественном взятии материала. Кроме того, на ошибочный результат может повлиять время взятия теста - получить положительный результат больше шансов на ранней стадии заболевания.



По словам Авдеева, в некоторых случаях необходимо повторное тестирование, но решение о его проведении должен принимать врач.



Авдеев также рассказал о том, какие симптомы чаще всего проявляются у людей, заразившихся коронавирусом. В 90% случаев у заболевших температура поднимается выше 37,5 градуса. Примерно 40% испытывают слабость и утомляемость, столько же жалуются на кашель. Примерно 30% испытывают одышку, около 20% - головную боль, около 10% - боли в горле.