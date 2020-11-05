 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Общество     05.11.2020 11:58

Тест на коронавирус в 30-40% случаев может давать ошибки - Минздрав

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  естирование  симптомы 

5 ноября. Mossovetinfo.ru – В 30-40% случаев тест на коронавирус может давать ложноотрицательный результат, заявил в ходе открытого консилиума главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

По словам Авдеева, ошибки при тестировании не связаны с качеством самих тестов, основная проблема - в некачественном взятии материала. Кроме того, на ошибочный результат может повлиять время взятия теста - получить положительный результат больше шансов на ранней стадии заболевания.

По словам Авдеева, в некоторых случаях необходимо повторное тестирование, но решение о его проведении должен принимать врач.

Авдеев также рассказал о том, какие симптомы чаще всего проявляются у людей, заразившихся коронавирусом. В 90% случаев у заболевших температура поднимается выше 37,5 градуса. Примерно 40% испытывают слабость и утомляемость, столько же жалуются на кашель. Примерно 30% испытывают одышку, около 20% - головную боль, около 10% - боли в горле.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  естирование  симптомы 

Возврат к списку

Лента новостей

12:39 Власть В Кремле отказались комментировать выборы президента США

11:58 Общество Тест на коронавирус в 30-40% случаев может давать ошибки - Минздрав

10:31 В России Законопроект о неприкосновенности экс-президента внесен в Госдуму

10:09 Город (Москва и область) Росреестр в сентябре зарегистрировал в Москве рекордное число ДДУ на первичном рынке жилья

09:55 Общество Организации дополнительного образования просят Собянина о мерах экономической поддержки

Актуальные материалы

11:16 Общество В Москве выявлено максимально число новых случаев коронавируса с 7 мая

13:00 Город (Москва и область) В Подмосковье вводится обязательная изоляция для людей старше 65 лет

13:51 Другое «Краснодар» назвал предвзятым судейство в матче со «Спартаком»

14:07 В России Официальные данные по коронавирусу в России за сутки

14:04 Общество Официальные данные по коронавирус по Москве за сутки

00:37 Город (Москва и область) В Москве перестанут пускать в общественный транспорт без масок и перчаток

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru