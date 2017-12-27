12:09 Город Выход со станции метро «Охотный ряд» закроют до 3:00 в новогоднюю ночь
12:01 Город Движение на южном участке Люблинско-Дмитровской линии введено в график
11:50 Город Полиция опровергает информацию о захвате заложников на фабрике «Меньшевик»
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18:09 Партинформ ЕР не отдаст свои голоса конкурентам для прохождения мунфильтра на выборах мэра Москвы