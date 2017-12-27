Три пары папуанских пингвинов появились в Московском зоопарке

27 декабря. Mossovetinfo.ru – Три пары папуанских пингвинов появились в Московском зоопарке. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Они живут в вольере у входа в «Дом птиц». Именно такие пингвины снимались в комендии «Пингвины мистера Поппера», где главную роль сыграл Джим Керри.