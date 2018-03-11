Центр занятости молодежи в Москве трудоустроил почти 9 тысяч человек

11 марта. Mossovetinfo.ru - Центра занятости молодежи, который открылся в 2016 году в Москве, трудоустроил 8778 человек. Об этом сообщается на официальном портала мэра и правительства столицы.



Попасть на прием могут молодые люди от 14 до 30 лет. С собой необходимо иметь паспорт.



Сейчас в банке сезонных вакансий есть предложения от 296 компаний. В основном это работа в гостиничной и ресторанной сферах, медицине, торговле.