Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Общество     11.03.2018 20:03

Центр занятости молодежи в Москве трудоустроил почти 9 тысяч человек

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  центр занятости  молодежь  работа 

11 марта. Mossovetinfo.ru - Центра занятости молодежи, который открылся в 2016 году в Москве, трудоустроил 8778 человек. Об этом сообщается на официальном портала мэра и правительства столицы.

Попасть на прием могут молодые люди от 14 до 30 лет. С собой необходимо иметь паспорт.

Сейчас в банке сезонных вакансий есть предложения от 296 компаний. В основном это работа в гостиничной и ресторанной сферах, медицине, торговле.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
центр занятости  молодежь  работа 

Возврат к списку

Лента новостей

20:17 Происшествия Собаки закусали насмерть мужчину в Подмосковье

20:03 Общество Центр занятости молодежи в Москве трудоустроил почти 9 тысяч человек

12:15 Происшествия Московскую квартиру обокрали на 2,8 млн рублей

11:41 Мнения Собянин объяснил, почему будет голосовать за Путина

09:56 Город (Москва и область) Парк метро обновится почти на две три в ближайшие годы - Собянин

Актуальные материалы

19:48 Город (Москва и область) Собчак на митинге в Волоколамске потребовала закрыть местный полигон мусора

11:01 В России Путин рассказал о своем отношении к российской оппозиции

17:00 В мире IAAF не стала восстанавливать членство ВФЛА

11:46 Город (Москва и область) В рамках фестиваля «Мос/Еда!» пройдут 30 бесплатных экскурсий

09:31 Город (Москва и область) Парковка в Москве с 8 по 11 марта будет бесплатной

09:02 В мире «Оскар»-2018. Список победителей

18:37 Происшествия Толкнувший Собчак гражданин НЕ является официальным помощником председателя Мосгордумы

14:28 Происшествия Задержаны продававшие в аэропорту Домодедово девушку в сексуальное рабство

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru