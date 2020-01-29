29 января. Mossovetinfo.ru – Центризбирком подготовит свои предложения по поправкам в конституцию РФ, сообщила в ходе заседания ЦИК глава Центризбиркома Элла Памфилова.



«Рабочая группа, созданная президентом, по подготовке поправок, заинтересована в нашем компетентном мнении, в том, как мы это видим, какие процедуры могут быть» - заявила Памфилова.



Глава ЦИК также назвала подготовку предложений по изменению конституции со стороны ЦИК «нормальным, легальным, логичным и правомерным» процессом.



С предложением внести поправки в Конституцию РФ выступил президент страны Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 15 января. Законопроект о внесении изменений в Конституцию был внесен в Госдуму и 23 января единогласно принят в первом чтении.



Ранее сообщалось, что рабочая группа по внесению поправок в Конституцию по итогам заседания в понедельник, 27 января, предложила внести в основной закон более 100 различных поправок.