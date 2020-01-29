29 января. Mossovetinfo.ru – Центризбирком подготовит свои предложения по поправкам в конституцию РФ, сообщила в ходе заседания ЦИК глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«Рабочая группа, созданная президентом, по подготовке поправок, заинтересована в нашем компетентном мнении, в том, как мы это видим, какие процедуры могут быть» - заявила Памфилова.
Глава ЦИК также назвала подготовку предложений по изменению конституции со стороны ЦИК «нормальным, легальным, логичным и правомерным» процессом.
С предложением внести поправки в Конституцию РФ выступил президент страны Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 15 января. Законопроект о внесении изменений в Конституцию был внесен в Госдуму и 23 января единогласно принят в первом чтении.
Ранее сообщалось, что рабочая группа по внесению поправок в Конституцию по итогам заседания в понедельник, 27 января, предложила внести в основной закон более 100 различных поправок.
14:10 Город (Москва и область) Пациентов с пневмонией в Москве будут тестировать на коронавирус - Роспотребнадзор
13:05 Общество Центризбирком подготовит свои предложения по поправкам в Конституцию
12:57 Город (Москва и область) Сбой в движении поездов произошел на МЦД-2 днем 29 января
12:41 Город (Москва и область) Станция Санино Киевского направления МЖД будет открыта в первом квартале 2020 года
11:38 Происшествия ФСБ вычислила еще один сервис, с которого рассылались ложные сообщения о бомбах
10:16 Венедиктов просит срочно созвать Общественную палату Москвы - обсудить поправки в Конституцию
10:30 Город (Москва и область) Электробусы вышли на 20-й по счету маршрут в Москве
12:15 Власть Госдума приняла в первом чтении закон о поправках в конституцию
11:25 Власть Совет Федерации одобрил кандидатуру Игоря Краснова на должность Генпрокурора