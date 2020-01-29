Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     29.01.2020 13:05

Центризбирком подготовит свои предложения по поправкам в Конституцию

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ЦИК  Центризбирком  Элла Памфилова  Конституция  поправки 

29 января. Mossovetinfo.ru – Центризбирком подготовит свои предложения по поправкам в конституцию РФ, сообщила в ходе заседания ЦИК глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Рабочая группа, созданная президентом, по подготовке поправок, заинтересована в нашем компетентном мнении, в том, как мы это видим, какие процедуры могут быть» - заявила Памфилова.

Глава ЦИК также назвала подготовку предложений по изменению конституции со стороны ЦИК «нормальным, легальным, логичным и правомерным» процессом.

С предложением внести поправки в Конституцию РФ выступил президент страны Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 15 января. Законопроект о внесении изменений в Конституцию был внесен в Госдуму и 23 января единогласно принят в первом чтении.

Ранее сообщалось, что рабочая группа по внесению поправок в Конституцию по итогам заседания в понедельник, 27 января, предложила внести в основной закон более 100 различных поправок.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ЦИК  Центризбирком  Элла Памфилова  Конституция  поправки 

Возврат к списку

Лента новостей

14:10 Город (Москва и область) Пациентов с пневмонией в Москве будут тестировать на коронавирус - Роспотребнадзор

13:05 Общество Центризбирком подготовит свои предложения по поправкам в Конституцию

12:57 Город (Москва и область) Сбой в движении поездов произошел на МЦД-2 днем 29 января

12:41 Город (Москва и область) Станция Санино Киевского направления МЖД будет открыта в первом квартале 2020 года

11:38 Происшествия ФСБ вычислила еще один сервис, с которого рассылались ложные сообщения о бомбах

Актуальные материалы

10:16 Венедиктов просит срочно созвать Общественную палату Москвы - обсудить поправки в Конституцию

10:30 Город (Москва и область) Электробусы вышли на 20-й по счету маршрут в Москве

12:15 Власть Госдума приняла в первом чтении закон о поправках в конституцию

11:25 Власть Совет Федерации одобрил кандидатуру Игоря Краснова на должность Генпрокурора

21:06 Власть Андрей Бочкарев возглавил стройкомплекс Москвы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru