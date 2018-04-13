13 апреля. Mossovetinfo.ru - Центры госуслуг «Мои Документы» в Москве на основе данных за I квартал 2018 года обновили графики средней загрузки каждого центра по дням недели и часам. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе центров госуслуг.
С помощью этих графиков посетители смогут выбрать для себя удобное время для визита.
В среднем во всех столичных центрах госуслуг наименее В будние лучше всего утреннее и послеполуденное время: с 8:00 до 11:00 и с 14:00 до 20:00, а во флагманском офисе – с 10.00 до 12:00 и с 17:00 до 22:00.
Графики средней загрузки размещены на стендах в каждом центре «Мои Документы» и на официальном сайте md.mos.ru в разделе «Медиа».
Сейчас в столице работают 128 центров госуслуг «Мои Документы». Ежедневно в них приходят около 70 тысяч человек. Столичные «Мои
Документы» работают без перерывов и выходных с 8:00 до 20:00, а флагманский офис – с 10:00 до 22:00.
18:00 Общество Центры госуслуг «Мои Документы» обновили графики средней загрузки
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