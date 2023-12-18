25 декабря — Mossovetinfo.ru — В декабре 2014 года в ходе рабочей встречи в Кремле лидер партии «Справедливая Россия» (ныне «Справедливая Россия - за Правду» (СЗРП) Сергей Миронов докладывал Президенту России Владимиру Путину об идее начать работу партии по созданию Центров защиты прав граждан в регионах и эта идея получила поддержку. Тогда же Президент, комментируя прогноз, что заметное количество обращений будет из системы ЖКХ, сказал: «Понятно, это практически народный контроль в системе ЖКХ». Идея создания системы Центров защиты прав граждан (ЦЗПГ) была поддержана Президентом и Путин на встречах с Мироновым неоднократно к этой теме возвращались.
Через 5 лет, в 2019 году, на встрече с Президента РФ в Кремле Сергей Миронов передал Владимиру Путину презентацию о работе Центров защиты прав граждан, отметив, что "в декабре 2014 года, когда я с Вами встречался, я рассказал о такой идее, чтобы эти центры помогали людям знать свои права, знать законы, и уметь их защищать. Причём всё это, естественно, мы делаем бесплатно. Вы одобрили, и вот за прошедшие уже пять лет более 57 миллиардов рублей было людям возвращено благодаря усилиям этих центров. Люди получают новые знания, в частности сейчас реализуется программа «Как взять дом под свой контроль», как это сделать пошагово, как собрать собрание жильцов, что для этого нужно делать.
Руководитель Центры защиты прав граждан в Москве Аркадий Павлинов по просьбе ИА "Моссовет" рассказал о работе Центра.
«Сейчас центры созданы практически во всех областных (столичных) городах регионов. В зависимости от регионов имеют свою специфику.
Если вы зайдете на сайт ЦЗПГ https://spravedlivo.center/,
то из основной части меню сайта будут понятны направления работы, которыми занимаются центры защиты прав: ЖКХ, пенсионерам, потребителям, жилье, здоровье, льготы, работа, финансы, семья, образование, автомобилистам, инвалидам, дача, документы, армия.
Тема армия и СВО, защита законных прав участников СВО и членов их семей в минувшем году стала для нас главной, но и по другим направлениям работы темпов не сбавляли. За это время отработаны многие вопросы участников СВО и членов их семей, а вопросы, с которыми не справляются на региональных уровнях, передаются в Госдуму, нашим депутатам, либо для подключения федеральных органов власти, направления депутатских запросов, либо для законодательных инициатив. Это, кстати, касается и всех других тем, когда мы видим, что законодательство не обеспечивает должным образом конституционные права граждан.
Значительное внимание было уделено консультированию беженцев с территорий ЛНР и ДНР. Также, были даны консультации москвичам, интересовавшимся вопросами мобилизации.
Важная функция ЦЗПГ - просветительская, поскольку, надо признать, граждане не всегда знают о своих законных правах и как их защитить. Мы даем людям самое сильное "оружие" обороны — знание прав, учим их эффективно пользоваться этим знанием.
При поддержке ЦЗПГ организуется много лекций и семинаров по юридическим вопросам, разъяснение нового законодательства. На сайте ЦЗПГ можно найти ответы на многие актуальные вопросы, также Центры, анализируя практику своей работы, выпускают различную справочные брошюры по конкретным юридическим направлениям. А практика, - солидная, если брать общероссийскую статистику, то ежегодно не менее пятидесяти тысяч обращений фиксируется в ЦЗПГ, в Москве это - более тысячи обращений.
Также практика показывает, что незнанием прав пользуются не только мошенники, но, к сожалению, очень часто и чиновники, создавая волокиту, и вместо решения вопросов людей - отправляя им отписки.
Московский центр все годы работы помогает жителям столицы не только с разбором их конкретных ситуаций, подготовкой обращений в органы власти и контролем за их исполнением, но и, в случае необходимости, представлением их интересов в судах по гражданским делам. Хотя авторитет ЦЗПГ позволяет многие вопросы решать в досудебном порядке.
В уходящем году, в летний период, при моей организации и поддержке было проведено 25 встреч с жителями на придомовых территориях в поселениях Марушкинское и Мосрентген Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы. Также распространялись ежемесячные газеты «Домовой совет», брошюры с советами по актуальным юридическим вопросам.
Ежегодно, если смотреть в целом работу ЦЗПГ по России, удается людям возвращать несколько миллиардов рублей их законных средств. В первую очередь – на расселение аварийного жилья и бесплатное жилье для льготников; на ремонт дорог, благоустройство придомовых территорий; погашенные долгов по зарплате, восстановление утраченных льгот и назначение мер соцподдержки; перерасчет несправедливых тарифов на вывоз мусора; перерасчет за коммунальные услуги и нарушение прав собственников. Среди побед Центров необходимо отметить также – восстановление прав на бесплатное лекарственное обеспечение и медобслуживание, возврат налоговых вычетов, расторжение кабальных кредитных договоров.
Проблемы жителей решались при поддержке и взаимодействии с депутатами Государственной Думы РФ, Гусевым Д.Г. , Кабышевым С.В., Новичковым Н.В., депутатом Московской городской Думы, Соловьевым А.С., депутатами Московской областной Думы Чистюхиным И. В., Никитиным А.Ю.
Неоднократно консультации граждан проходили и в партийной общественной приемной Государственной Думы РФ.
В 2024 году, планируется увеличение численности приемных Центра во всех районах города Москвы.
Найти ближайший Центр защиты прав граждан в Москве и регионах можно на сайте ЦЗПГ, в разделе – контакты, или по бесплатному телефону горячей линии ЦЗПГ: 8 800 755 55 77