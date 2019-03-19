Церемония прощания с Хуциевым пройдет 21 марта в Центральном доме кинематографистов

19 марта. Mossovetinfo.ru – Церемония прощания с кинорежиссером Марленом Хуциевым, скончавшимся сегодня в Боткинской больнице в Москве, пройдет в четверг, 21 марта, в Центральном доме кинематографистов, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Союза кинематографистов России.



Прощание пройдет в Большом центральном зале ЦДК и начнется в 11:00. Планируется похоронить Хуциева на Новодевичьем кладбище, однако этот вопрос находится в стадии проработки.