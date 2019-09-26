26 сентября. Mossovetinfo.ru – Центризбирком подготовит предложения по изменению законодательства по выборам, сообщила в интервью РИА Новости председатель ЦИК Элла Памфилова.
По словам Памфиловой, предлагается изменить систему сбора кандидатами подписей в свою поддержку. Половину из них предлагается собирать через портал госуслуг.
При этом Памфилова подчеркнула, что сама по себе процедура сбора подписей должна остаться, так как она является важным аспектом избирательной компании, позволяющая кандидату непосредственно общаться с избирателями.
Свои предложения ЦИК намерен представить на рабочей группе в Администрации президента.
На прошедших выборах в Мосгордуму ряд кандидатов не был зарегистрирован в связи с недостаточным количеством подписей избирателей. В результате в поддержку незарегистрированных кандидатов в Москве было проведено несколько санкционированных и несанкционированных протестных акций.
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