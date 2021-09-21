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Общество     21.09.2021 18:35

ЦИК назвал чисто мандатов, которое получат партии в Госдуме восьмого созыва

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Теги:  Центризбирком  ЦИК  Госдума  партии 

21 сентября. Mossovetinfo.ru – Центризбирком назвал число мандатов, которое получат партии в составе Госдумы VIII созыва.

Конституционное большинство в Госдуме сохранила «Единая Россия» - у нее будет 324 мандата. В прошлом составе России у ЕР было 343 мандата.

На втором месте КПРФ, которая увеличила свое представительство в Думе с 42 до 57 депутатов. На третье место вышла партия «Справедливая Россия - За правду» - 27 мандатов (было 23 мандата).

ЛДПР опустилась на четвертое место - 21 мандат (было 39 мандатов). В Госдуму также вошла партия «Новые люди», они получат 13 мандатов.

По одному мандату в Госдуме получат представители партий «Гражданская платформа», «Родина» и Партии Роста. Еще 5 мандатов получили самовыдвиженцы.

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Карта места

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Теги: 
Центризбирком  ЦИК  Госдума  партии 

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