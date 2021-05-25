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Общество     25.05.2021 14:43

ЦИК назвал регионы, где пройдет онлайн-голосование на выборах в ГД

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Теги:  выборы  ЦИК  Центризбирком  электронное голосование 

25 мая. Mossovetinfo.ru — Центризбирком на своем заседании во вторник, 25 мая, определил регионы, в которых пройдет онлайн-голосование на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму.

Было принято решение, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) помимо Москвы, которая была выбрана изначально, пройдет также в Севастополе, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях.

Также заявку на проведение ДЭГ подавали Республика Северная Осетия-Алания, Вологодская, Воронежская и рязанская области.

Как заявил заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев, было принято решение ограничить число участников дистанционного электронного голосования, чтобы испытать систему «в боевой обстановке».

Ранее сообщалось, что Москва проведет электронное голосование на своей платформе, а другие регионы - на платформе, разработанной по поручению Центризбиркома.

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Карта места

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Теги: 
выборы  ЦИК  Центризбирком  электронное голосование 

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