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Общество     19.09.2018 11:34

ЦИК рекомендовал краевому избиркому Приморья признать выборы губернатора недействительным

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Теги:  ЦИК  выборы  Приморье 

19 сентября. Mossovetinfo.ru – Центризбирком рекомендует краевой избирательной комиссии Приморья признать недействительными выборы губернатора края, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Мы предлагаем, я предлагаю, надеюсь, мои коллеги поддержат, рекомендовать избирательной комиссии Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора Приморского края недействительными» - заявила Памфилова.

ЦИК также рекомендовал все выявленные факты нарушений на выборах направить в правоохранительные органы.

Второй тур выборов губернатора Приморья состоялся 9 сентября. Исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко и кандидат на пост губернатора от КПРФ Андрей Ищенко обвиняют друг друга в фальсификации избирательных протоколов. Ранее ЦИК заявил, что после обработки 100% протоколов Тарасенко набрал 49,55% голосов, Ищенко – 48,06%.


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Теги: 
ЦИК  выборы  Приморье 

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