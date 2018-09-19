19 сентября. Mossovetinfo.ru – Центризбирком рекомендует краевой избирательной комиссии Приморья признать недействительными выборы губернатора края, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.



«Мы предлагаем, я предлагаю, надеюсь, мои коллеги поддержат, рекомендовать избирательной комиссии Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора Приморского края недействительными» - заявила Памфилова.



ЦИК также рекомендовал все выявленные факты нарушений на выборах направить в правоохранительные органы.



Второй тур выборов губернатора Приморья состоялся 9 сентября. Исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко и кандидат на пост губернатора от КПРФ Андрей Ищенко обвиняют друг друга в фальсификации избирательных протоколов. Ранее ЦИК заявил, что после обработки 100% протоколов Тарасенко набрал 49,55% голосов, Ищенко – 48,06%.