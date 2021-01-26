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Общество     26.01.2021 12:51

ЦИК РФ не будет проводить опрос о выносе тела Ленина из Мавзолея

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Теги:  ЦИК РФ  мавзолей Ленина  опрос  опровержение 

26 января. Mossovetinfo.ru – ЦИК РФ не собирается проводить всенародный опрос о выносе из мавзолея тела Ленина, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Центризбиркома Николая Булаева.

По словам Булаева, появившаяся информация о проведении опроса в рамках тестирования системы электронного голосования является ложной.

«Кому надо вбрасывать такие фейки? Мне сложно понять желание этих фейкометов. ЦИК никогда не планировал ничего подобного и социологические опросы не проводит, у нас иные полномочия и задачи», - заявил Булаев.

Булаев также заявил, что авторам подобных материалов лучше обращаться за комментариями непосредственно в ЦИК.

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Теги: 
ЦИК РФ  мавзолей Ленина  опрос  опровержение 

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