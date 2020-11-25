25 ноября. Mossovetinfo.ru – На Москву надвигается циклон «Таня», который принесет в столицу ухудшение погоды, сообщает центр погоды «Фобос».



Циклон придет в Москву в четверг вечером, 26 ноября. На фоне потепления, он принесет в Москву осадки виде мокрого снега с дождем и пасмурную погоду, которая продлится и в пятницу.



При этом, в ночное время ожидаются заморозки, в связи с чем на дорогах возможны гололедные явления.



В выходные погода в Москве начнет меняться, давление будет расти, будет выглядывать солнце, температура воздуха станет чуть ниже, в ночное время ожидаются легкие заморозки -1…-3°, днем температура воздуха будет около 0°.



Синоптики отмечают, что такая погода хоть и достаточно неприятна, однако выше средних многолетних значений и отстает от календаря на 2 - 2,5 недели. В связи с этим, ожидать роста снежного покрова пока не приходится.