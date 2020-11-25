 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Общество     25.11.2020 17:37

Циклон «Таня» принесет в Москву дожди и гололед

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  прогноз погоды 

25 ноября. Mossovetinfo.ru – На Москву надвигается циклон «Таня», который принесет в столицу ухудшение погоды, сообщает центр погоды «Фобос».

Циклон придет в Москву в четверг вечером, 26 ноября. На фоне потепления, он принесет в Москву осадки виде мокрого снега с дождем и пасмурную погоду, которая продлится и в пятницу.

При этом, в ночное время ожидаются заморозки, в связи с чем на дорогах возможны гололедные явления.

В выходные погода в Москве начнет меняться, давление будет расти, будет выглядывать солнце, температура воздуха станет чуть ниже, в ночное время ожидаются легкие заморозки -1…-3°, днем температура воздуха будет около 0°.

Синоптики отмечают, что такая погода хоть и достаточно неприятна, однако выше средних многолетних значений и отстает от календаря на 2 - 2,5 недели. В связи с этим, ожидать роста снежного покрова пока не приходится.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  прогноз погоды 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

17:37 Общество Циклон «Таня» принесет в Москву дожди и гололед

17:02 Другое ЦСКА и Спартак раскритиковали тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова

15:34 Город (Москва и область) ТПУ «Выхино» ждёт обновление

14:28 Власть Госдума приняла закон о Госсовете

14:04 Власть К законопроекту о бюджете Москвы поступило 203 поправки

Актуальные материалы

10:09 В России В МВД утвердили изменения в водительских правах и ПТС

09:03 Город (Москва и область) C 21 ноября на год закрыт вестибюль станции метро «Новослободская»

12:56 Город (Москва и область) За три года квартиры по реновации получат около 120 тысяч москвичей

09:34 Город (Москва и область) Кабинеты для ПЦР-тестирования в Москве теперь работают дольше

21:34 Город (Москва и область) Полностью закрывать рестораны в Москве не планируется - власти

14:18 Другое Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru