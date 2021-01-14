 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Общество     14.01.2021 20:43

Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцина  вакцинация 

14 января. Mossovetinfo.ru – Страница российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Twitter заблокирована. В сообщении отмечается, что действие учетной записи временно ограничено.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию всех россиян.

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в России в декабре, однако первоначально вакцинировались только представители групп риска. Вакцинация на данный момент производится с помощью вакцины «Спутник V».

Обновлено в 21:30: учетная запись восстановлена, причины выясняются.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцина  вакцинация 

Возврат к списку

Лента новостей

20:43 Общество Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

18:51 Мнения Собянин: Москва вернется к нормальной жизни в мае

18:43 Город (Москва и область) В Москве разрабатывают систему послаблений для переболевших коронавирусом

18:16 В России На Сахалине разрешат не носить маски сделавшим прививки от коронавируса

16:54 Общество ФСИН заявила, что предпримет все действия для задержания Навального

Актуальные материалы

20:43 Общество Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

18:51 Мнения Собянин: Москва вернется к нормальной жизни в мае

08:46 Город (Москва и область) В Москве снова расширился список категорий, которые могут сделать прививку от COVID-19

19:41 Общество Женщина-машинист электрички выполнила первый рейс

15:02 Город (Москва и область) В Москве с 13 января прививку от коронавируса смогут сделать новые категории граждан

11:37 В мире Конгресс утвердил Джо Байдена президентом США

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru