12 августа. Mossovetinfo.ru – У актера Михаила Ефремова диагностирован инсульт, заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.



Ефремов был госпитализирован во вторник, 11 августа, из здания Пресненского суда, где рассматривается дело о смертельном ДТП, в котором артист проходит обвиняемым.



Ранее сообщалось, что суд был отложен до 18 августа из-за госпитализации Ефремова. Также сообщалось, что актер был госпитализирован в реанимацию Боткинской больницы в тяжелом состоянии.