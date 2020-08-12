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Общество     12.08.2020 14:07

У Михаила Ефремова диагностирован инсульт - адвокат

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Теги:  Михаил Ефремов  госпитализация  диагноз 

12 августа. Mossovetinfo.ru – У актера Михаила Ефремова диагностирован инсульт, заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

Ефремов был госпитализирован во вторник, 11 августа, из здания Пресненского суда, где рассматривается дело о смертельном ДТП, в котором артист проходит обвиняемым.

Ранее сообщалось, что суд был отложен до 18 августа из-за госпитализации Ефремова. Также сообщалось, что актер был госпитализирован в реанимацию Боткинской больницы в тяжелом состоянии.


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Теги: 
Михаил Ефремов  госпитализация  диагноз 

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