У памятника Попкову в центре Москвы справедливоросси возложили цветы и организовали коллективное исполнение гимна столицы

8 сентября, накануне Дня города , депутаты Государственной Думы, Московской городской Думы, муниципальные депутаты и кандидаты в муниципальные депутаты Москвы от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ возложили цветы и организовали коллективное исполнение гимна Москвы у бюста дважды Героя Советского Союза, почетного гражданина Москвы Виталия Попкова на Самотечном бульваре в центре Москвы.



8 сентября 1943 года Виталий Попков был награжден первой медалью «Золотая звезда» Героя Советского Союза. Энциклопедия «Москва» (1980 год) сообщает, что Виталий Попков — единственный уроженец Москвы — дважды Герой Советского Союза.



Мероприятие провел депутат Государственной Думы, руководитель аппарата фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Госдуме и регионального отделения партии в Москве Дмитрий Гусев. Выступили: Александр Соловьев, Александр Романович, Елена Ямщикова, Юрий Загребной, Илья Свиридов, Елена Скороходова.



Звание почетного гражданина Москвы присвоено дважды Герою Советского Союза, военному летчику 1-го класса, генерал-лейтенанту авиации в отставке Виталию Ивановичу Попкову «за выдающиеся личные боевые заслуги в достижении Победы в Великой Отечественной войне, большую общественную, военно-патриотическую деятельность» 13 сентября 2000 года.



Прославленный летчик-ас Виталий Попков — также почетный гражданин более чем десятка городов многих стран постсоветского пространства и западной Европы. Он стал прототипом сразу двух главных героев одного из популярнейших фильмов про Великую Отечественную — «В бой идут одни старики».