Другие материалы
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Общество
08.09.2022, 21:50
У памятника Попкову в центре Москвы справедливоросси возложили цветы и организовали коллективное исполнение гимна столицы
8 сентября, накануне Дня города , депутаты Государственной Думы, Московской городской Думы, муниципальные деп...
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Общество
07.09.2022, 12:41
Какой будет погода в Москве в День города
7 сентября. Mossovetinfo.ru — В субботу и воскресенье, когда в Москве будет отмечаться День города, москвичей ожидает...
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Общество
05.09.2022, 12:37
Суд в Москве признал недействительной регистрацию «Новой газеты» как СМИ
5 сентября. Mossovetinfo.ru — Басманный районный суд Москвы признал недействительной регистрацию средства массовой...