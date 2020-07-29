29 июля. Mossovetinfo.ru – Учебный год в МГУ может начаться в дистанционном формате, заявил на пресс-конференции ректор университета Виктор Садовничий.



При этом, Садовничий отметил, что российские студенты могут начать обучение дистанционно, а затем по ходу семестра перейти к очной форме обучения.



Что же касается студентов из-за рубежа – весь первый семестр они будут обучаться дистанционно, а к очной форме обучения вернутся только во втором семестре. Это связано с санитарно-эпидемиологической обстановкой, а также с тем, что после возвращения в России им придется пройти карантин.