 
Актуальные темы: переговоры
16.03.2026 09:16

Уголовная ответственность грозит за администрирование террористических интернет-ресурсов

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
16 марта — Mossovetinfo.ru — Уголовная ответственность может грозить за поддержку и администрирование интернет-ресурсов организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической или экстремистской. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«Администрирование интернет-ресурсов организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической или экстремистской, может повлечь уголовную ответственность», - сказали в управлении.

В УБК отметили, что участие в деятельности организаций, признанных в РФ террористическими или экстремистскими, а также техническая поддержка и администрирование их информационных ресурсов (каналов, чатов, сайтов) является преступлением и квалифицируется по ст. 205.5 УК РФ.

«Любая помощь вышеуказанным организациям, будь то модерация, публикация материалов или настройка ботов, расценивается как участие в их деятельности», - подчеркнули в киберполиции.

Незнание статуса организации не освобождает от ответственности, отметили в УБК. В МВД посоветовали перед началом работы с любым незнакомым проектом проверять его наличие в федеральном списке экстремистских и террористических организаций.

Напомним, 21 марта 2022 года Тверской районный суд Москвы вынес решение о том, что компания Meta Platforms считается экстремистской организацией, и ее деятельность запрещена в России. Организации принадлежат «Инстаграм», «Фейсбук» и «Вотсап».

В апреле 2025 года Госдума приняла поправки в федеральные законы «О рекламе» и «О противодействии экстремистской деятельности». Принятый думой ФЗ №72 вводит запрет на размещение рекламы на площадках нежелательных организаций. Закон вступил в силу 1 сентября 2025 года, и с этой даты любая реклама на платформах Инстаграм и Фейсбук, включая старые публикации, считаться нарушением, как и любое коммерческое продвижение на площадках запрещенных и экстремистских ресурсов.

Федеральная антимонопольная служба в приказе №821/23 разъяснила, что является рекламой, а что нет. Согласно документу, реклама — это информация, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования и его продвижение на рынке. Под это определение попадают посты, сторис, рилсы с упоминанием бренда и многое другое.

Символика «Инстаграма» и «Фейсбука» запрещена. При упоминании компании «Мета» обязательно нужно добавлять примечание, что данная организация признана экстремистской и запрещена на российской территории. Требование касается и СМИ, и физлиц, и компаний.

Карта места

Поделиться с друзьями: 
Теги: 
Возврат к списку

Другие материалы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001