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Общество
20.06.2020, 13:26
Михаил Ефремов прошел судебно-психиатрическую экспертизу
20 июня. Mossovetinfo.ru – Актер Михаил Ефремов, ставший виновником «смертельного» ДТП, прошел судебно-психиатрическую экспертизу, сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник в правоохранительных ...
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Общество
20.06.2020, 12:05
МЧС: порывы ветра в Москве в субботу могут достигать 20 метров в секунду
20 июня. Mossovetinfo.ru – МЧС Москвы опубликовал предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в Москве в субботу, 20 июня. По прогнозам синоптиков, в течение дня в М...
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Общество
19.06.2020, 15:10
В выходные жара в Москве сменится похолоданием
19 июня. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные 20 и 21 июня жара в Москве сменится похолоданием, сообщает Центр погоды «Фобос». Если в субботу воздух в Москве еще прогреется до +26…+28°, т...