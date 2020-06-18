18 июня. Mossovetinfo.ru – Верховный суд России зарегистрировал административный иск, который оспаривает указ президента России Владимира Путина, о назначении голосования по внесению изменений в Конституцию на 1 июля, сообщает «Интерфакс».



Ответчиком по иску заявлен Владимир Путин, истцом выступает Геннадий Иванович Рудяк.



После изучения искового заявления, судья вынесет решение о принятии, либо непринятии иска к производству.



Это уже второй иск, который оспаривает указ президента, о назначении голосования по изменениям в Конституции на 1 июля. Ранее аналогичный иск был подан в Верховный суд Виктором Мещериновым, однако 10 июня Верховный суд отказал в принятии данного искового заявления.



Закон о поправке в Конституцию РФ был принят Госдумой в среду, 11 марта, и в тот же день получил одобрение Совета Федерации. 14 марта документ подписал президент. В ходе обсуждения было предложено порядка 400 поправок, из которых более 170 вошли в окончательную редакцию закона, а около 200 было отклонено. Всероссийское голосование по изменениям в Конституции было назначено на 22 апреля, но из-за коронавируса, было перенесено на неопределенный срок.



1 июня на совещании с рабочей группой по поправкам в Конституцию Путин сообщил о решении назначить голосование на 1 июля. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, как будет проходить голосование с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.