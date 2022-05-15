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Общество     15.05.2022 11:59

Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении

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Теги:  Евровидение  Украина  Kalush Orchestra 

15 мая. Mossovetinfo.ru - Украинская рэп-фолк-группа Kalush Orchestra с песней Stefania заняла первое место на ежегодном конкурсе песни «Евровидение-2022», прошедшем в итальянском Турине. Трансляция шла на YouTube.

Зрители отдали украинской группе максимальное предпочтение — 439 баллов. Общая сумма баллов, с учетом баллов жюри, достигла 631. Второе место заняла — Великобритания (466 баллов), третье — Испания (459).

Максимальное количество баллов Украине дало жюри Польши, Молдавии, Латвии, Румынии, Литвы. По результатам голосования жюри Украина получила 192 балла.
Музыканты Kalush Orchestra совместили национальные мотивы и рэп и исполнили песню о матери одного из участников.

В финале Украина нарушила правила Евровидения на запрет политических лозунгов и должна была быть дисквалификация. Однако, как отмечают эксперты, «сработали двойные стандарты Европы». Организаторы не стали дисквалифицировать группу  оценив политические высказывания: «скорее, как гуманитарный жест, чем как политический».

На предыдущем конкурсе Евровидения право представлять Россию по итогам зрительского голосования на Первом канале получила Манижа.Следователи начали проверку песни певицы Манижи «Russian woman» («Русская женщина»), с которой она намеревалась представлять Россию на конкурсе Евровидения.

Музыкальный конкурс «Евровидение – 2020» отменен из-за ситуации с коронавирусом.

В 2019 году россиянин Сергей Лазарев занял третье место на песенном конкурсе «Евровидение», который в проходил в Тель-Авиве.

В 2017 году Европейский вещательный союз (EBU) принял решение изменить правила песенного конкурса Евровидение после того, как Украина отказалась пустить на конкурс в Киев российскую певицу Юлию Самойлову. По новым правилам, национальным вещателям, которые занимаются отбором исполнителей для конкурса, запрещено включать в делегации лица, которым запрещен въезд в страну-хозяйку конкурса. После того, как власти Украины отказались допустить на Евровидение Самойлову, Первый канал принял решение отказаться от трансляции «Евровидения – 2017», решение Первого канала поддержали 75% россиян.

«Евровидение-2009» прошло в Москве в мае 2009 года. Суммарно на проведение конкурса было выделено около миллиарда рублей.
Накануне конкурса «Евровидение – 2009» в Москве 50 активистов зоозощитных движений провели в центре столицы, в Новопушкинском сквере, разрешенный пикет против незаконных отловов собак и жестоком обращении с животными. Пикет проходил под лозунгами: «Чиновники Москвы, прекратите незаконные отловы и жестокость к животным», «Евровидение, защити животных от жестокости», «Бездомным животным – нормальные приюты, а не концлагеря», «Даешь закон о защите животных», «Город без собак – музыка без слов».


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Теги: 
Евровидение  Украина  Kalush Orchestra 

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