15 мая. Mossovetinfo.ru - Украинская рэп-фолк-группа Kalush Orchestra с песней Stefania заняла первое место на ежегодном конкурсе песни «Евровидение-2022», прошедшем в итальянском Турине. Трансляция шла на YouTube.
Зрители отдали украинской группе максимальное предпочтение — 439 баллов. Общая сумма баллов, с учетом баллов жюри, достигла 631. Второе место заняла — Великобритания (466 баллов), третье — Испания (459).
Максимальное количество баллов Украине дало жюри Польши, Молдавии, Латвии, Румынии, Литвы. По результатам голосования жюри Украина получила 192 балла.
Музыканты Kalush Orchestra совместили национальные мотивы и рэп и исполнили песню о матери одного из участников.
В финале Украина нарушила правила Евровидения на запрет политических лозунгов и должна была быть дисквалификация. Однако, как отмечают эксперты, «сработали двойные стандарты Европы». Организаторы не стали дисквалифицировать группу оценив политические высказывания: «скорее, как гуманитарный жест, чем как политический».
На предыдущем конкурсе Евровидения право представлять Россию по итогам зрительского голосования на Первом канале получила Манижа.Следователи начали проверк
у песни певицы Манижи «Russian woman» («Русская женщина»), с которой она намеревалась представлять Россию на конкурсе Евровидения.
Музыкальный конкурс «Евровидение – 2020» отменен
из-за ситуации с коронавирусом.
В 2019 году россиянин Сергей Лазарев занял третье место
на песенном конкурсе «Евровидение», который в проходил в Тель-Авиве.
В 2017 году Европейский вещательный союз (EBU) принял решение изменить правила песенного конкурса Евровидение
после того, как Украина отказалась пустить на конкурс в Киев российскую певицу Юлию Самойлову. По новым правилам, национальным вещателям, которые занимаются отбором исполнителей для конкурса, запрещено включать в делегации лица, которым запрещен въезд в страну-хозяйку конкурса. После того, как власти Украины отказались допустить на Евровидение Самойлову, Первый канал принял решение отказаться от трансляции «Евровидения – 2017»
, решение Первого канала поддержали 75% россиян.
«Евровидение-2009» прошло в Москве
в мае 2009 года. Суммарно на проведение конкурса было выделено около миллиарда рублей
.
Накануне конкурса «Евровидение – 2009» в Москве 50 активистов зоозощитных движений провели в центре столицы, в Новопушкинском сквере, разрешенный пикет против незаконных отловов собак и жестоком обращении с животными
. Пикет проходил под лозунгами: «Чиновники Москвы, прекратите незаконные отловы и жестокость к животным», «Евровидение, защити животных от жестокости», «Бездомным животным – нормальные приюты, а не концлагеря», «Даешь закон о защите животных», «Город без собак – музыка без слов».