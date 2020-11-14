14 ноября. Mossovetinfo.ru – Советский и российский актер и режиссер Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.
«С прискорбием сообщаем, что сегодня умер наш художественный руководитель, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян», - говорится в сообщении Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.
09:45 Общество Умер Армен Джигарханян
05:55 В мире В США за сутки врачи подтвердили 154 576 новых случаев коронавируса - это рекорд
19:39 Власть Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами
18:21 Другое Футболисты Ерохин, Лесовой и Заболотный присоединятся к сборной России в Стамбуле
17:19 Город (Москва и область) 17% москвичей заразились COVID-19 дома от инфицированных детей - Роспотребнадзор
12:56 Город (Москва и область) За три года квартиры по реновации получат около 120 тысяч москвичей
09:34 Город (Москва и область) Кабинеты для ПЦР-тестирования в Москве теперь работают дольше
21:34 Город (Москва и область) Полностью закрывать рестораны в Москве не планируется - власти
14:18 Другое Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах
14:18 Город (Москва и область) Ресторанам и кафе Москвы запретили обслуживать посетителей в ночное время
14:18 Город (Москва и область) Музеи в Москве закроют с 13 ноября