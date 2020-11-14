14 ноября. Mossovetinfo.ru – Советский и российский актер и режиссер Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.



«С прискорбием сообщаем, что сегодня умер наш художественный руководитель, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян», - говорится в сообщении Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.