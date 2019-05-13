13 мая, Mossovetinfo.ru – Умер Александр Николаевич Крутов - депутат Московской городской Думы первого (1993-1997), второго (1997-2001), третьего (2001-2005), четвертого (2005-2009) и пятого (2009-2014) созывов. С декабря 1996 по декабрь 2001 года – Заместитель Председателя Московской городской Думы.С 2014 по 2018 годы А.Крутов замещал должность советника-наставника Мэра Москвы, С 2016 по март 2019 года Александр Крутов был членом Общественной палаты города Москвы.Александр Крутов родился 20 июля 1946 года в Москве. В 1970 году окончил Московский авиационный институт имени С.Орджоникидзе (факультет - «Системы автоматического управления летательными аппаратами«). По окончании института отслужил два года в Ракетных войсках стратегического назначения. Майор запаса.После службы в армии с 1972 года и до конца 1993 года работал в Московском авиационном институте на кафедре «Системы автоматического управления летательными аппаратами». Перед избранием в Мосгордуму в 1993 году – занимал должность заместителя заведующего кафедрой по научной работе. С 1980 года кандидат технических наук.В Мосгордуму избирался как член партии конституционных демократов. До 2000 года был председателем партии конституционных демократов.С ноября 2003 года член партии «Единая Россия». Входит в состав Политсовета Московского городского регионального отделения партии.Награжден орденом Дружбы, медалью и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.Редакция ИА «Моссовет» выражает соболезнование родным и близким Александра Крутова.