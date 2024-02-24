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Общество     28.02.2024 09:46

Умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков

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Теги:  Николай Рыжков 

28 февраля — Mossovetinfo.ru — Умер последний премьер СССР, бывший председатель Совета министров Советского Союза, экс-сенатор России, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале, назвав Рыжкова человеком-эпохой.

«Ушел потрясающий и светлый человек — Николай Иванович Рыжков. Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу. И это не красивые слова», — написала Матвиенко.

В то же время, как сообщает Дептранс Москвы, сегодня до 12:00 будет закрыт проезд транспорта на участке улицы Большая Дмитровка от Охотного ряда до Георгиевского переулка. Это связано с проведением церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым.

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Теги: 
Николай Рыжков 

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