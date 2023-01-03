Умер экс-председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов

3 января, Mossovetinfo.ru - В возрасте 80 лет в Подмосковье умер последний председатель Верховного совета РСФСР (29 октября 1991 — 4 октября 1993) Руслан Хасбулатов. Об этом «Ъ» («Коммерсантъ») сообщили его родственники.



Хасбулатов умер у себя на даче в Ольгино, Можайский городской округ, Московская область около 19:00.



Хасбулатов будет похоронен на территории Чеченской Республики. «Поминки пройдут в поселке Калинина, а похоронят его в родовом селении Толстой-юрт», - сообщили «Грозный-информ» близкие Хасбулатова.