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Общество     03.01.2023 23:26

Умер экс-председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов

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Теги:  Хасбулатов 

3 января, Mossovetinfo.ru - В возрасте 80 лет в Подмосковье умер последний председатель Верховного совета РСФСР (29 октября 1991 — 4 октября 1993) Руслан Хасбулатов. Об этом «Ъ» («Коммерсантъ») сообщили его родственники.

Хасбулатов умер у себя на даче в Ольгино, Можайский городской округ, Московская область около 19:00.

Хасбулатов будет похоронен на территории Чеченской Республики. «Поминки пройдут в поселке Калинина, а похоронят его в родовом селении Толстой-юрт», - сообщили «Грозный-информ» близкие Хасбулатова.

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Теги: 
Хасбулатов 

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