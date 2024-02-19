24 февраля — Mossovetinfo.ru — Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев умер 23 февраля на 81-м году жизни,...

21 февраля — Mossovetinfo.ru — 21 февраля Верховный Хурал Республики Тыва принял во втором чтении и в целом законопро...

19 февраля — Mossovetinfo.ru — Свыше 18 млрд рублей будет направлено в 2024 году из резервного фонда кабмина на предоста...