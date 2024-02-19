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Общество     24.02.2024 15:17

Умер глава Верховного суда России Лебедев

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Теги:  Верховный суд  Вячеслав Лебедев  смерть  соболезнование 

24 февраля — Mossovetinfo.ru — Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев умер 23 февраля на 81-м году жизни, он находился на этом посту с 1991 года.

"Вячеслав Михайлович Лебедев скоропостижно скончался на 81-м году жизни в Москве. Отечественная юриспруденция понесла невосполнимую утрату. Патриарх российской судебной власти возглавлял Верховный Суд России 34 года", - сообщает телеграм Верховного суда.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Председателя Верховного Суда России Вячеслава Лебедева, а также всему судейскому сообществу.

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Теги: 
Верховный суд  Вячеслав Лебедев  смерть  соболезнование 

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