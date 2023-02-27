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Общество     27.02.2023 10:40

Умер Глеб Павловский

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Теги:  Глеб Павловский 

27 февраля, Mossovetinfo.ru - После тяжелой продолжительной болезни на 72 году жизни умер Глеб Олегович Павловский, известный как политолог, политтехнолог, политический консультант, создатель и руководитель (президент) "Фонда эффективной политики" (ФЭП).

ФЭП был создан в 1995 году и на протяжении полутора десятилетий занимался избирательными кампаниями и политическими технологиями в России и ряде стран постсоветского пространства, в том числе в избирательных кампаниях президента России в 1996 (Ельцин), 2000, 2004 годах (Путин), 2008 (Медведев), в выборах мэра Москвы 1999-го года (проект "Московская альтернатива", кандидаты Кириенко, Глазычев).

В конце 90-х начале нулевых ФЭП был организатором ряда популярных, влиятельных интернет-проектов.

В 1989-1993 гг. Глеб Павловский был директором информационного агентства "Постфактум" - первого крупного независимого информационного агентства.

Глеб Павловский получил Благодарности Президентов Российской Федерации, государственные награды.

ИА "Моссовет" выражает соболезнование родным и близким, коллегам Глеба Павловского.

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Теги: 
Глеб Павловский 

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