Умер Глеб Павловский

27 февраля, Mossovetinfo.ru - После тяжелой продолжительной болезни на 72 году жизни умер Глеб Олегович Павловский, известный как политолог, политтехнолог, политический консультант, создатель и руководитель (президент) "Фонда эффективной политики" (ФЭП).



ФЭП был создан в 1995 году и на протяжении полутора десятилетий занимался избирательными кампаниями и политическими технологиями в России и ряде стран постсоветского пространства, в том числе в избирательных кампаниях президента России в 1996 (Ельцин), 2000, 2004 годах (Путин), 2008 (Медведев), в выборах мэра Москвы 1999-го года (проект "Московская альтернатива", кандидаты Кириенко, Глазычев).



В конце 90-х начале нулевых ФЭП был организатором ряда популярных, влиятельных интернет-проектов.



В 1989-1993 гг. Глеб Павловский был директором информационного агентства "Постфактум" - первого крупного независимого информационного агентства.



Глеб Павловский получил Благодарности Президентов Российской Федерации, государственные награды.



ИА "Моссовет" выражает соболезнование родным и близким, коллегам Глеба Павловского.