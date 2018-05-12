Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Общество     12.05.2018, 19:19

Умер Игорь Бунин - президент Центра политических технологий

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Игорь Бунин  смерть 

12.05.2018 – Mossovetinfo.ru - Игорь Бунин скончался в субботу на 73-м году жизни. Об этом сообщают ТАСС и «Эхо Москвы» со ссылкой на информацию главы Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрия Каннера.
О причинах смерти не сообщается.

Доктор политических наук Игорь Бунин относится к числу наиболее авторитетных российских политологов, политтехнологов, имеет около 300 публикаций.

Профессиональная деятельность И.Бунина:
  • с января 2008г. - президент Центра политических технологий
  • с мая 2001г. - генеральный директор информационного сайта политических комментариев ПОЛИТКОМ.RU
  • c августа 1993г. - генеральный директор фонда Центр политических технологий
  • 1992-сентябрь 1993 гг. - директор Центра предпринимательских исследований “Экспертиза”
  • 1992-сентябрь 1993 гг. - эксперт Фонда Горбачева
  • 1982-1992 гг. - ведущий научный сотрудник Института сравнительной политологии и рабочего движения АН СССР
  • 1973-1982 гг. - научный сотрудник, старший научный сотрудник института Мировой экономики и международных отношений АН СССР
Генеральный директор, учредитель в Агентство политических и экономических коммуникаций - АПЭК Дмитрий Орлов в своем аккаунте в Facebook назвал Бунина «патриархом отечественной политологии».
«УМЕР ИГОРЬ БУНИН. Нет человека, которому я был бы обязан в профессии больше, чем ему. Больше трёх лет (2000-2004) я работал заместителем генерального директора Центра политических технологий, и это была блестящая школа. Школа Бунина. Он был по-настоящему умён. Его ум - живой, пульсирующий, деятельный. Он умел делать ходы: аналитические, публичные, политические. Он мог общаться с властью, не сливаясь с ней. Он вовлекал в орбиту своего влияния блестящих интеллектуалов и серьезных практиков-политтехнологов. Он был прекрасным собеседником - в последний раз, когда мы долго общались с ним перед посланием президента Федеральному собранию, я снова убедился в этом. Патриарх отечественной политологии покинул нас. Светлая память», - написал Д.Орлов.

ИА «Моссовет» выражает соболезнование родным и коллегам Игоря Бунина. Информация о времени и месте похорон Бунина – последует.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Игорь Бунин  смерть 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

19:19 Общество Умер Игорь Бунин - президент Центра политических технологий

18:11 Общество Явлинский, Кац, Митрохин - нашли компромисс в реорганизации московского «Яблока»

17:14 Общество Митрохин переизбран главой московского отделения партии «Яблоко»

13:27 Город (Москва и область) В электродепо «Лихоборы» запущен тестовый поезд

10:39 Город (Москва и область) В московском метро запустили систему онлайн-информирования пассажиров

Актуальные материалы

13:09 Город (Москва и область) В 2020 году откроются сразу три участках Большой кольцевой линии

13:37 В России Telegram обжаловал решение суда о предоставлении ФСБ ключей шифрования

07:36 Город (Москва и область) Воробьевы горы готовят к открытию фан-зоны ЧМ-2018

18:27 В России Медведев назвал кандидатуры на посты вице-премьеров

16:25 Власть Размер выплат донорам крови в Москве повышен на 20%

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru