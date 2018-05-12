с января 2008г. - президент Центра политических технологий

с мая 2001г. - генеральный директор информационного сайта политических комментариев ПОЛИТКОМ.RU

c августа 1993г. - генеральный директор фонда Центр политических технологий

1992-сентябрь 1993 гг. - директор Центра предпринимательских исследований “Экспертиза”

1992-сентябрь 1993 гг. - эксперт Фонда Горбачева

1982-1992 гг. - ведущий научный сотрудник Института сравнительной политологии и рабочего движения АН СССР

1973-1982 гг. - научный сотрудник, старший научный сотрудник института Мировой экономики и международных отношений АН СССР

12.05.2018 – Mossovetinfo.ru - Игорь Бунин скончался в субботу на 73-м году жизни. Об этом сообщают ТАСС и «Эхо Москвы» со ссылкой на информацию главы Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрия Каннера.О причинах смерти не сообщается.Доктор политических наук Игорь Бунин относится к числу наиболее авторитетных российских политологов, политтехнологов, имеет около 300 публикаций.Профессиональная деятельность И.Бунина:Генеральный директор, учредитель в Агентство политических и экономических коммуникаций - АПЭК Дмитрий Орлов в своем аккаунте в Facebook назвал Бунина «патриархом отечественной политологии».«УМЕР ИГОРЬ БУНИН. Нет человека, которому я был бы обязан в профессии больше, чем ему. Больше трёх лет (2000-2004) я работал заместителем генерального директора Центра политических технологий, и это была блестящая школа. Школа Бунина. Он был по-настоящему умён. Его ум - живой, пульсирующий, деятельный. Он умел делать ходы: аналитические, публичные, политические. Он мог общаться с властью, не сливаясь с ней. Он вовлекал в орбиту своего влияния блестящих интеллектуалов и серьезных практиков-политтехнологов. Он был прекрасным собеседником - в последний раз, когда мы долго общались с ним перед посланием президента Федеральному собранию, я снова убедился в этом. Патриарх отечественной политологии покинул нас. Светлая память», - написал Д.Орлов.ИА «Моссовет» выражает соболезнование родным и коллегам Игоря Бунина. Информация о времени и месте похорон Бунина – последует.