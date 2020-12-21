21 декабря. Mossovetinfo.ru - Писатель, драматург, сценарист, один из создателей мультипликационного сериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский скончался в возрасте 82 лет, сообщил на своей странице в Facebook его друг, писатель Александр Лебедев.



Алекксандр Курляндский родился в Москве в 1938 году. Во время Великой Отечественной войны находился с семьей в эвакуации в Свердловске. После войны закончил Московский инженерно-строительный институт. С 1964 года профессионально занялся литературой.



Принимал участие в создании 20 серий «Ну, погоди!», 10 серий мультсериала «Великолепный Гоша», трех серий мультфильма «Возвращение блудного попугая», трех серий «Баба Яга против», ряда других мультфильмов. Стал автором сценария для нескольких сюжетов детского юмористического киножурнала «Ералаш».



Также написал несколько сюжетов для сатирического киножурнала «Фитиль». Писал повести и рассказы для детей и взрослых.



В 1988 году стал лауреатом Государственной премии СССР. С 2007 года - Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.