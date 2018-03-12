Умер Олег Табаков

12 марта. Mossovetinfo.ru - Известный актер и режиссер, художественный руководитель МХТ имени Чехова и театра «Табакерка» Олег Табаков умер в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МХТ имени Чехова.



Ему было 82 года. Табаков в конце ноября был госпитализирован. Сообщалось, что он находится в реанимации в тяжелом состоянии.



Табаков - Народный артист СССР (1988). Лауреат Государственных премий СССР (1967) и РФ (1997). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».