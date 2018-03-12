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Общество     12.03.2018 16:34

Умер Олег Табаков

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Теги:  Олег Табаков  смерть  гибель 

12 марта. Mossovetinfo.ru - Известный актер и режиссер, художественный руководитель МХТ имени Чехова и театра «Табакерка» Олег Табаков умер в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МХТ имени Чехова.

Ему было 82 года. Табаков в конце ноября был госпитализирован. Сообщалось, что он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Табаков - Народный артист СССР (1988). Лауреат Государственных премий СССР (1967) и РФ (1997). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

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Теги: 
Олег Табаков  смерть  гибель 

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