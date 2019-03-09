9 марта. Mossovetinfo.ru – Актер театра и кино Владимир Этуш скончался на 97-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Театра Вахтангова, где служил актер. Он сыграл более 30 ролей в театре и более 40 ролей в кино.



Известен своими ролями в комедиях Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика2, «Двенадцать стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию». С биографией Владимира Этуша можно ознакомиться здесь.



Прощание с Владимиром Этушем пройдет в Театре Вахтанова в понедельник, 11 марта. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.