9 марта. Mossovetinfo.ru – Актер театра и кино Владимир Этуш скончался на 97-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Театра Вахтангова, где служил актер. Он сыграл более 30 ролей в театре и более 40 ролей в кино.
Известен своими ролями в комедиях Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика2, «Двенадцать стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию». С биографией Владимира Этуша можно ознакомиться здесь.
Прощание с Владимиром Этушем пройдет в Театре Вахтанова в понедельник, 11 марта. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.
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