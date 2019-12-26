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Общество     26.12.2019 20:14

Умера Галина Волчек

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Теги:  Галина Волчек  Волчек 

26 декабря. Mossovetinfo.ru - Народная артистка СССР художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек скончалась 26 декабря в больнице в Москве. Об этом сообщили в театре. 19 декабря Волчек исполнилось 86 лет.

Волчек - советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр, педагог. Художественный руководитель Московского театра «Современник» (с 1989 года). Герой Труда Российской Федерации (2017). Народная артистка СССР (1989). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат Государственной премии СССР (1967) и Премии Президента РФ (2002).

24 декабря сообщалось, что Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу.

Биография Галины Волчек

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Теги: 
Галина Волчек  Волчек 

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