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Общество     08.04.2018 15:45

Умерла ведущая актриса театра «Школа современной пьесы» Анжелика Волчкова

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Теги:  актеры 

8 апреля. Mossovetinfo.ru - Ведущая актриса театра «Школа современной пьесы» Анжелика Волчкова умерла в возрасте 47 лет. Об этом сообщается на сайте театра.

«В Пасхальную ночь ушла из жизни Анжелика Волчкова –, заслуженная артистка России», - говорится в сообщении. Причина смерти не называется.

Прощание с Волчковой состоится 10 апреля в театре «Школа современной пьесы» по адресу: Пресненский вал, 27-29 в 15.00. По решению родственников она будет похоронена у себя на родине в Пензе.

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Теги: 
актеры 

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