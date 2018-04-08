Умерла ведущая актриса театра «Школа современной пьесы» Анжелика Волчкова

8 апреля. Mossovetinfo.ru - Ведущая актриса театра «Школа современной пьесы» Анжелика Волчкова умерла в возрасте 47 лет. Об этом сообщается на сайте театра.



«В Пасхальную ночь ушла из жизни Анжелика Волчкова –, заслуженная артистка России», - говорится в сообщении. Причина смерти не называется.



Прощание с Волчковой состоится 10 апреля в театре «Школа современной пьесы» по адресу: Пресненский вал, 27-29 в 15.00. По решению родственников она будет похоронена у себя на родине в Пензе.