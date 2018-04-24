24 апреля. Mossovetinfo.ru – Пострадавшим при урагане в Москве выплатят компенсации в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном портале правительства столицы.



Заместитель мэра Москвы Леонид Печатников пояснил, что каждый госпитализированный пострадавший получит по 500 тысяч рублей. Тем, кому оказали амбулаторную помощь, выплатят по 100 тысяч рублей.



Семье погибшей девочку выплатят миллион рублей. Кроме того, будут выделены 110 тысяч рублей на похороны.



Ураган обрушился на Москву 21 апреля. Порывы ветра, повалившего больше тысячи деревьев, достигали 20–25 метров в секунду.