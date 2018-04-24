24 апреля. Mossovetinfo.ru – Пострадавшим при урагане в Москве выплатят компенсации в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном портале правительства столицы.
Заместитель мэра Москвы Леонид Печатников пояснил, что каждый госпитализированный пострадавший получит по 500 тысяч рублей. Тем, кому оказали амбулаторную помощь, выплатят по 100 тысяч рублей.
Семье погибшей девочку выплатят миллион рублей. Кроме того, будут выделены 110 тысяч рублей на похороны.
Ураган обрушился на Москву 21 апреля. Порывы ветра, повалившего больше тысячи деревьев, достигали 20–25 метров в секунду.
23:42 Общество Ураган в Москве: пострадавшим и семье погибшей девочки выплатят компенсации
22:03 Происшествия Грузовик столкнулся с двумя легковушками на востоке Москвы, один человек погиб
20:42 Власть На выборах мэра Москвы можно будет проголосовать по месту проживания
17:49 Город (Москва и область) Парковка в Москве на майские праздники будет бесплатной
16:43 В России Песков рассказал про указ Путина об увеличении расходов на соцсферу и инфраструктуру
08:26 Другое Роскомнадзор блокирует IP-адреса Google
16:53 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2018 году
18:25 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве из-за репетиций парада Победы
23:29 Город (Москва и область) Дети в приоритете: подмосковные депутаты обсуждают школьное питание
11:23 Город (Москва и область) Министром стройкомплекса Московской области назначен Руслан Тагиев
14:30 Власть Путин – Собянину: «В целом ваша команда работает профессионально»
10:57 В мире Путин выступил с заявлением после удара США и союзников по Сирии
19:46 Власть Голосование на московских выборах будет продлено до 22 часов