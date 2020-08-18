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Общество     18.08.2020 10:47

Уровень поддержки Собянина среди москвичей снизился - опрос

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Теги:  Сергей Собянин  Левада - центр  опрос 

18 августа. Mossovetinfo.ru – Почти половина москвичей положительно относятся к мэру Москвы Сергею Собянину, следует из данных опроса «Левада-центра», сообщают «Ведомости».

О своем положительном отношении к мэру города заявили 45% москвичей. Отрицательно относятся к мэру 24% горожан, что является самым высоким показателем с 2011 года.

Отмечается, что год назад у Собянина была самая высокая поддержка горожан – 57%. Самый низкий уровень поддержки Собянина был зафиксирован в 2012 году, когда положительно к мэру Москвы относились 27% москвичей.

Среди основных городских проблем москвичи назвали большое число мигрантов (30%), автомобильные пробки (27%), рост цен и снижение уровня жизни (24%), плохую экологию (17%) и проблемы здравоохранения (13%).

54% горожан положительно отнеслись к введению пропускного режима во время пандемии коронавируса, 44% отнеслись к этому негативно. В тоже время 55% горожан негативно оценили закрытие и остановку предприятий в период карантина. Положительно эту меру оценили 39% опрошенных.


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Теги: 
Сергей Собянин  Левада - центр  опрос 

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