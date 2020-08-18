18 августа. Mossovetinfo.ru – Почти половина москвичей положительно относятся к мэру Москвы Сергею Собянину, следует из данных опроса «Левада-центра», сообщают «Ведомости».
О своем положительном отношении к мэру города заявили 45% москвичей. Отрицательно относятся к мэру 24% горожан, что является самым высоким показателем с 2011 года.
Отмечается, что год назад у Собянина была самая высокая поддержка горожан – 57%. Самый низкий уровень поддержки Собянина был зафиксирован в 2012 году, когда положительно к мэру Москвы относились 27% москвичей.
Среди основных городских проблем москвичи назвали большое число мигрантов (30%), автомобильные пробки (27%), рост цен и снижение уровня жизни (24%), плохую экологию (17%) и проблемы здравоохранения (13%).
54% горожан положительно отнеслись к введению пропускного режима во время пандемии коронавируса, 44% отнеслись к этому негативно. В тоже время 55% горожан негативно оценили закрытие и остановку предприятий в период карантина. Положительно эту меру оценили 39% опрошенных.
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