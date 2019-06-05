5 июня. Mossovetinfo.ru – Ясная погода без осадков и усиление жары ожидаются в Москве в среду, 5 июня, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +26…+28°, в Подмосковье +24…+29°. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.