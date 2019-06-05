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Общество     05.06.2019 08:15

Усиление жары ожидается в Москве 5 июня

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Теги:  погода 

5 июня. Mossovetinfo.ru – Ясная погода без осадков и усиление жары ожидаются в Москве в среду, 5 июня, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +26…+28°, в Подмосковье +24…+29°. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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