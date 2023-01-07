В 2022 году к волонтерскому движению столицы присоединились почти 300 тыс. человек - Сергунина

7 января, Mossovetinfo.ru - Сегодня в команду волонтеров Москвы входят 950 тыс. жителей, только за прошедший год она увеличилась на треть, - сообщает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся на сайте горадминистрации.



Отмечается, что «основа волонтерского движения города - молодежь», добровольцы участвуют в различных проектах и акциях, помогают в проведении патриотических, культурных и спортивных мероприятий.



В Москве работает ресурсный центр «Мосволонтер», одноименный сайт «Мосволонтер», страницы в социальной сети «ВКонтакте» и в Telegram-канале, осенью 2022 года в столице было открыто три волонтерских окружных центра: в ЗелАО по адресу: Зеленоград, корп. 145, в ЗАО по адресу: ул. Беловежская, д. 83 и в САО по адресу: Ленинградский проспект, д. 5, стр. 1», - говорится в сообщении.