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Общество     07.01.2023 11:08

В 2022 году к волонтерскому движению столицы присоединились почти 300 тыс. человек - Сергунина

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Теги:  Мосволонтер  Сергунина 

7 января, Mossovetinfo.ru - Сегодня в команду волонтеров Москвы входят 950 тыс. жителей, только за прошедший год она увеличилась на треть, - сообщает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся на сайте горадминистрации.

Отмечается, что «основа волонтерского движения города - молодежь», добровольцы участвуют в различных проектах и акциях, помогают в проведении патриотических, культурных и спортивных мероприятий.

В Москве работает ресурсный центр «Мосволонтер», одноименный сайт «Мосволонтер», страницы в социальной сети «ВКонтакте» и в Telegram-канале, осенью 2022 года в столице было открыто три волонтерских окружных центра: в ЗелАО по адресу: Зеленоград, корп. 145, в ЗАО по адресу: ул. Беловежская, д. 83 и в САО по адресу: Ленинградский проспект, д. 5, стр. 1», - говорится в сообщении.

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Теги: 
Мосволонтер  Сергунина 

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