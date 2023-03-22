 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Общество     29.03.2023 15:26

В 2022 году в Соединенных Штатах произошел исторический спад в области прав человека - Доклад, КНР

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  КНР  доклад  права человека  США  нарушение прав 

29 марта, Mossovetinfo.ru - Пресс-канцелярия Госсовета КНР во вторник опубликовала Доклад о нарушениях прав человека в США в 2022 году, в нем говорится, что в прошлом году в Соединенных Штатах произошел исторический спад в области прав человека, Синьхуа.

"США называют себя "защитником прав человека", однако в стране широко распространены хронические нарушения в этой сфере, такие как политика "золотого тельца", расовая дискриминация, стрельба и полицейское насилие, а также поляризация доходов", - сообщает Синьхуа.

Также отмечается, что "законодательство в области прав человека и правосудие пережили крайний регресс, что еще больше подорвало основные права и свободы американского народа".

Полный текст Полный текст Доклада о нарушениях прав человека в США в 2022 году опубликован в русскоязычном разделе Синьхуа.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
КНР  доклад  права человека  США  нарушение прав 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

15:26 Общество В 2022 году в Соединенных Штатах произошел исторический спад в области прав человека - Доклад, КНР

14:32 В мире Зеленский стал сильно опасаться поражения Украины из-за Бахмута (Артемовска)

12:15 Другое РЖД направили обращение в Совет Европы об отмене санкций

16:39 В мире РФ знает, за что воюет на Украине, русские должны быть освобождены - Лавров

15:59 Происшествия Возбуждено уголовное дело о применении насилия к контролеру городских парковок

Актуальные материалы

23:35 В мире Путин: коллективный Запад начинает применять уже против России оружие с ядерным компонентом

04:13 Город (Москва и область) Открыта Большая кольцевая линия московского метро - БКЛ

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru