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29.03.2023, 15:26
В 2022 году в Соединенных Штатах произошел исторический спад в области прав человека - Доклад, КНР
29 марта, Mossovetinfo.ru - Пресс-канцелярия Госсовета КНР во вторник опубликовала Доклад о нарушениях прав человека ...
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Общество
23.03.2023, 07:22
Расходы на питание для домашних животных снижаются
23 марта, Mossovetinfo.ru - Закупки впрок в 2022 году, сокращение ассортимента и общая экономия привели, как следует из д...
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22.03.2023, 22:56
Внутренний конфликте на маркетплейсе Wildberries вскрыл множество системных проблемы отрасли
22 марта, Mossovetinfo.ru - Сразу же после начала забастовки представителей пункта выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wi...