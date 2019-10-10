10 октября. Mossovetinfo.ru – В проекте «Активный гражданин» началось голосование, посвященное строительству Большой кольцевой лини метро.



Москвичам предстоит ответить на четыре вопроса: поддерживают ли они строительство БКЛ (при этом в одном из вариантов ответа можно внести предложения по проекту), каким видом транспорта пользуются чаще всего, намерены ли пользоваться БКЛ или пользуются участники опроса действующими участками БКЛ, и, наконец, как часто бывают в районах прохождения БКЛ.



Строительство Большой кольцевой линии метро – самый масштабный проект в истории метростроения в России и в мире. Длинна нового кольца составит 70 километров, на нем будет расположена 31 станция. С БКЛ можно будет совершить 23 пересадки на другие ветки метро, 11 пересадок на радиальные направления железной дороги, шесть пересадок на первые два маршрута МЦД и четыре пересадки на МЦК.



Первый участок БКЛ из 5 станций был открыт в 2018 году, а полностью завершить строительство нового кольца планируется в 2023 году.