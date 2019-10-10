10 октября. Mossovetinfo.ru – На сайте проекта «Активный гражданин» стартовало голосование по «Новому московскому стандарту поликлиник»



Новый стандарт подразумевает ремонт и реконструкцию 135 зданий столичных поликлиник, большинство из которых было построено 50 и более лет назад и не отвечают современным требованиям.



В рамках нового стандарта планируется обновить инженерные системы зданий, создать комфортное пространство и кабинеты для врачей и пациентов, создать возможности для размещения современного диагностического оборудования и сформировать единый стандарт набора врачебных специальностей и оборудования для всех поликлиник.



Реализация «Нового московского стандарта поликлиник» начнется в 2020 году в 50 зданиях. Полностью реализовать проект планируется в 2023 году.



В рамках голосования москвичам предлагается ответить на вопрос: поддерживают ли они проект создания нового стандарта городских поликлиник. При этом, участники голосования могут внести свои предложения по созданию нового стандарта.