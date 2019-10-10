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Общество     10.10.2019 11:16

В «Активном гражданине» началось голосование по новому стандарту городских поликлиник

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Теги:  Активный гражданин  голосование  поликлиники 

10 октября. Mossovetinfo.ru – На сайте проекта «Активный гражданин» стартовало голосование по «Новому московскому стандарту поликлиник»

Новый стандарт подразумевает ремонт и реконструкцию 135 зданий столичных поликлиник, большинство из которых было построено 50 и более лет назад и не отвечают современным требованиям.

В рамках нового стандарта планируется обновить инженерные системы зданий, создать комфортное пространство и кабинеты для врачей и пациентов, создать возможности для размещения современного диагностического оборудования и сформировать единый стандарт набора врачебных специальностей и оборудования для всех поликлиник.

Реализация «Нового московского стандарта поликлиник» начнется в 2020 году в 50 зданиях. Полностью реализовать проект планируется в 2023 году.

В рамках голосования москвичам предлагается ответить на вопрос: поддерживают ли они проект создания нового стандарта городских поликлиник. При этом, участники голосования могут внести свои предложения по созданию нового стандарта.


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Теги: 
Активный гражданин  голосование  поликлиники 

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