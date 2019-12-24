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Общество     24.12.2019 17:25

В «Активном гражданине» определят программу экскурсий на московские предприятия в 2020 году

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Теги:  Активный гражданин  опрос  промышленность  экскурсии 

24 декабря. Mossovetinfo.ru – На проекте «Активный гражданин» стартовало голосование, которое поможет составить программу экскурсий на московские предприятия в 2020 году в рамках проекта «Открой#Моспром».

Участники голосования могут определить те отрасли промышленности, предприятия которых им было бы интересно посетить в 2020 году. На выбор предлагаются производство мороженного, молочной продукции, кондитерское производство, автомобилестроение, авиастроение, мебельное производство. Также можно предложить свой вариант. Выбрать можно до трех различных вариантов.

В рамках проекта «Открой#Моспром» в 2019 году в Москве прошло 340 экскурсий на столичные предприятия разных отраслей промышленности – от космической, до пищевой. Проект оказался востребованным, поэтому было решено продлить его в 2020 году.


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Карта места

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Теги: 
Активный гражданин  опрос  промышленность  экскурсии 

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